3, arestado dahil sa ilegal na pagbebenta ng COVID-19 drug na remdesivir

Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng NBI ang isang pharmacist at isang dating medical representative dahil sa ilegal na pagbebenta ng gamot na remdesivir. Ginagamit ang remdesivir sa mga pasyenteng may COVID-19, pero kailangan ay may permiso mula sa Food and Drug Administration.

