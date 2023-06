MULTIMEDIA

Dating Senador Rodolfo Biazon, pumanaw na

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

Pumanaw na ang dating military general at senador na si Rodolfo Biazon.

Nagsilbi noong AFP Chief of Staff si Biazon bago nahalal na senador at kongresista.