MULTIMEDIA

Senior citizens na fully-vaccinated na sa COVID-19, puwede na lumabas

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Luluwagan na ng IATF ang stay-at-home restriction sa mga senior citizens na kumpleto na ang bakuna sa COVID-19. Ipatutupad ito sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at MGCQ. Papayagan na rin ang pagbubukas ng mga gym, skating rinks, at museums sa NCR Plus, pero lilimitahan ang bilang ng mga puwedeng pumasok.

Watch more in iWantTFC