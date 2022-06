MULTIMEDIA

DOH: Face mask, dapat pa rin isuot sa labas

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Hindi kinikilala ng DILG ang utos ni Cebu Governor Gwen Garcia na inaalis na ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa open spaces sa probinsya. Ganito rin ang posisyon ng Department of Health sa isyu at sinabing hindi pa panahon para alisin ang paggamit ng face mask dahil may banta pa rin ng COVID-19.

Watch more News on iWantTFC