Aberya sa vote counting machines

Naantala ang botohan sa ilang lugar matapos pumalya ang mga VCMs o vote counting machines sa pag-arangkada ng national at local elections ngayong May 9. Ayon sa Comelec, nasa 50 VCM ang kinailangang palitan at karamihan ay nasa Metro Manila.