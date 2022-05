MULTIMEDIA

Babae, sinabuyan ng asido

Nalapnos ang mukha at iba pang parte ng katawan ng isang babae sa Bulacan matapos siyang masabuyan ng asido. Naglalakad lang noon ang biktima at ang kaniyang kapatid nang mangyari ang insidente. Hindi kilala ng magkapatid kung sino ang nagsaboy ng asido at wala rin daw silang nakaalitan.

