Mas malakas na alyansa ng Pilipinas at US, pinag-usapan nina Biden at PBBM

ABS-CBN News

Muling nag-usap sa Amerika sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden. Kabilang sa mga pinag-usapan ng dalawang lider ang pagpapalakas sa alyansa ng dalawang bansa. Nangako rin si Biden na susuportahan ng US ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas.

