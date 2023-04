MULTIMEDIA

Omicron subvariant na "Arcturus", nasa bansa na

ABS-CBN News

May naitala nang kaso ng omicron subvariant na XBB.1.16 o Arcturus sa bansa.

Ayon sa Department of Health, asymptomatic ang pasyente mula sa Western Visayas at naka-recover na sa virus. Ang XBB.1.16 o Arcturus ay classified bilang "variant under monitoring" ng World Health Organization.

