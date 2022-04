MULTIMEDIA

Chinese at 5 Pinoy, arestado dahil sa hit-and-run at rambol

ABS-CBN News

Arestado ang isang Chinese national at 5 Pinoy na kasama niya matapos silang masangkot sa magkahiwalay na insidente ng hit-and-run at rambulan sa Parañaque City at Las Piñas City.

