Maginhawa Community Pantry, itinigil muna dahil sa red tagging at iba pang isyu

Itinigil muna pansamantala ang operasyon ng Maginhawa Community Pantry dahil sa isyu ng red tagging o pag-uugnay sa grupong CPP-NPA. Ayon pa sa organizer ng proyekto na si Anna Patricia Non, may bumisita rin umano sa kaniya na mga pulis at nagtatanong kung may grupo ba siyang kinaaaniban.

