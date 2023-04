MULTIMEDIA

Mga gumagawa ng pekeng lisensya ng baril, arestado

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Arestado sa entrapment operation ng PNP Civil Security Group at Manila Police District ang 2 suspek na gumagawa umano ng pekeng license to own and possess firearm o LTOP sa Maynila.

Watch more News on iWantTFC