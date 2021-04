MULTIMEDIA

Pasaherong babae, hinoldap at pinatay ng TNVS driver at kasabwat

ABS-CBN News

Patay ang isang babaeng pasahero matapos holdapin at saksakin ng na-book niyang TNVS driver at kasabwat nito. Hawak na ng mga pulis ang suspek, habang may paalala naman ang ride-hailing company para sa kaligtasan ng kanilang mga customer.

