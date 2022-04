MULTIMEDIA

Accounts, pages at groups na nagpapakalat ng fake news, inalis ng Facebook

ABS-CBN News

Mahigit 400 accounts, pages, at groups na may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon ang inalis ng Facebook. Ayon sa mga eksperto, importante na marunong tayong kumilala kung alin ang totoo at maling impormasyon lalo na't papalapit ang halalan sa Mayo.

