MULTIMEDIA

Mga mayor na nabigyan ng COVID-19 vaccine, pinagpapaliwanag

ABS-CBN News

Pinagpapaliwanag ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang ilang alkalde na nabakunahan na laban sa COVID-19. Prayoridad kasi sa vaccination program ng gobyerno ang mga health worker at medical frontliners.