Pamimigay ng cash prize o pera sa campaign rallies, vote-buying nga ba?

ABS-CBN News

Nagpaalala ang isang election lawyer na maituturing na vote-buying ang pamimigay ng cash prize o pera sa campaign rallies. Ito ay matapos makuhanan ng video si Cavite Governor Jonvic Remulla na namimigay ng premyong pera sa isang campaign rally sa Cavite. Depensa ni Remulla, hindi pa naman siya maituturing na local candidate at sarili lang niyang desisyon ang magpa-contest.

