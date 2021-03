MULTIMEDIA

Bagong restrictions, ipatutupad sa NCR at mga kalapit-probinsya dahil sa COVID-19

ABS-CBN News

Walang lockdown pero magpapatupad ng bagong restrictions ang gobyerno sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya para mapigilan ang pagdami ng COVID-19.



Kasama rito ang Bulacan, Cavite, Rizal, at Laguna.



Magtatagal ito hanggang April 4 at kabilang sa restrictions na ipatutupad ay ang pagbabawal ng pagbiyahe papasok at palabas sa mga nabanggit na lugar.