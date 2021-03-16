Home > News MULTIMEDIA Kawani ng electric company na magpuputol ng kuryente, binugbog ABS-CBN News Posted at Mar 16 2021 08:14 PM | Updated as of Mar 16 2021 08:37 PM Share Facebook Twitter Pinterest Nahaharap sa kaso ang isang lalaki at ang mga kasamahan niya matapos nilang pagtulungang bugbugin ang tauhan ng electric distribution company sa Jaro, Iloilo City. Puputulin sana ng biktima ang serbisyo ng kuryente sa bahay ng suspek dahil sa unpaid electric bill nito na nasa P26,000. Watch more in iWantTFC Read More: NXT NXT Daily kuryente electricity disconnection electric bill viral video bonugbog bugbog assault physical injury Jaro Iloilo City /sports/03/16/21/boxing-irish-magno-hopes-to-get-allowance-while-preparing-for-olympics/news/03/16/21/bloody-sunday-arrests-3-aktibista-kabilang-ang-isang-lola-kinasuhan/business/03/16/21/volkswagen-vows-to-dominate-e-car-market-by-2025/video/sports/03/16/21/mga-koponan-ng-superliga-sasali-na-rin-sa-pvl/sports/03/16/21/billiards-bata-reyes-sorry-over-exhibition-game-in-laguna-amid-pandemic