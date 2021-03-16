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Kawani ng electric company na magpuputol ng kuryente, binugbog

ABS-CBN News

Posted at Mar 16 2021 08:14 PM | Updated as of Mar 16 2021 08:37 PM

Nahaharap sa kaso ang isang lalaki at ang mga kasamahan niya matapos nilang pagtulungang bugbugin ang tauhan ng electric distribution company sa Jaro, Iloilo City. 

Puputulin sana ng biktima ang serbisyo ng kuryente sa bahay ng suspek dahil sa unpaid electric bill nito na nasa P26,000. 

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