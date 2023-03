Bantag at iba pa, kinasuhan sa pagpatay kay Percy Lapid

MULTIMEDIA

Sinampahan na ng kasong murder sina suspended Bureau of Corrections chief Gerald Bantag at iba pa kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman sa krimen na si Jun Villamor. Ayon sa Department of Justice, may sapat silang ebidensiya para patunayang may kinalaman ang mga akusado sa krimen.

