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Pamamaril sa tricycle driver, huli sa CCTV

ABS-CBN News

Posted at Mar 14 2023 07:50 PM

Sapul sa CCTV ang pamamaril sa isang tricycle driver sa Tondo, Maynila. 
Isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay ay alitan umano sa parking. 

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