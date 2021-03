MULTIMEDIA

Bawal ang HHWW: PNP, nagpaalala laban sa public display of affection

ABS-CBN News

Ipinaalala ng Philippine National Police sa publiko, kabilang na ang mga mag-asawa o magkakamag-anak, na sumunod pa rin sa physical distancing protocol ngayong tumataas ang kaso ng COVID-19.

Kabilang sa ipinagbabawal ang holding hands while walking (HHWW) at iba pang public display of affection.

Depensa pa ng isang infectious disease expert, base lang ito sa minimum health protocol na physical distancing ng hindi bababa sa 1 metro.

