MULTIMEDIA

Comelec, parurusahan ang mga kandidato na hindi dadalo sa debate

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Nagbabala ang Commission on Elections o Comelec sa mga kandidato na hindi dadalo sa inoorganisa nilang presidential at vice presidential debates. Nakatakda ring mag-usap ang Comelec at mga kandidato ngayong linggo para talakayin ang pagdalo sa mga debate.

Watch more on iWantTFC