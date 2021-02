MULTIMEDIA

COVID-19 vaccine ng Pfizer, hindi na mangangailangan ng ultra-cold storage

ABS-CBN News

Mas madali nang maiimbak at maibibiyahe ang COVID-19 vaccine n gawa ng Pfizer. Ito ay matapos sabihin ng US Food and Drug Administration na kayang tumagal ng hanggang 2 linggo ng mga bakuna na gawa ng Pfizer sa loob ng pharmaceutical freezers. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng ultra-cold storage para magamit ang mga bakuna sa malalayong lugar.

