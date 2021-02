MULTIMEDIA

Special envoy to China Mon Tulfo, iimbestigahan matapos magpaturok ng Sinopharm vaccine

ABS-CBN News

Plano ng Food and Drug Administration na imbestigahan ang columnist at Special envoy to China na si Mon Tulfo.

Ito ay matapos aminin ni Tulfo sa kaniyang column sa diyaryo na nagpaturok na siya noon ng COVID-19 vaccine ng Sinopharm kahit wala pa itong pahintulot mula sa FDA. Bukod kay Tulfo, may ilang government officials din daw ang nagpabakuna na. Plano rin ni Tulfo na maging distributor ng Sinopharm vaccine sa Pilipinas.

