COVID-19 vaccine ng Sinovac, hindi inirerekomenda na ibigay sa health workers

Nakakuha na ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration (FDA) ang COVID-19 vaccine ng Sinovac. Pero ayon sa FDA, hindi nila inirerekomenda ang bakuna ng Sinovac sa mga health worker dahil nasa 50% lang ang efficacy rate nito sa clinical trials na ginawa sa mga doktor at nurse sa Brazil.

