Boto Mo Karerin Natin 'Yan: Ano ang kapangyarihan, tungkulin ng presidente at bise?

ABS-CBN News

MAYNILA - Higit dalawang buwan mula ngayon, muling maghahalal ng bagong pangulo at pangalawang pangulo ang mga Pilipino na manunungkulan sa loob ng anim na taon.

Ano nga ba ang pangunahing tungkulin ng isang presidente at bise presidente? Nauunawaan nga ba ito ng mga botante at maging ng mga kumakandidato mismo sa nasabing posisyon?

Panoorin ang talakayan nina Karen Davila at University of the Philippines professor Dr. Edna Co at ang singing performance ng 12 anyos na Pinoy na si Zac Efren Domingo sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022.'

