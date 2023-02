MULTIMEDIA

Resolusyon para protektahan si Duterte sa ICC, inihain sa kongreso

ABS-CBN News

May resolusyon na inihain sa Kongreso para bigyan ng proteksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa planong imbestigasyon ng ICC sa war on drugs.

Inalmahan naman ito ng ilang human rights groups at sinabing insulto ito sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings.

