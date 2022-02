MULTIMEDIA

Pilipinas, bukas na ulit sa mga dayuhang turista

Maaari na ulit bumisita sa Pilipinas ang mga turista mula sa visa-free countries basta fully-vaccinated sila. Hindi na rin nila kailangan sumailalim sa mandatory quarantine basta may negative RT-PCR test sila at least 48 hours bago bumiyahe.

