MULTIMEDIA

Magnitude 6.0 na lindol, tumama sa Davao de Oro

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Sapul sa video ang pinsala na idinulot ng magnitude 6.0 na lindol na tumama sa Davao de Oro at ilang karatig na lugar noong gabi ng February 1.

Ayon sa Phivolcs, tectonic ang pinagmulan ng lindol at naitala ang episentro nito malapit sa bayan ng New Bataan.

Watch more News on iWantTFC