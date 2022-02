MULTIMEDIA

Lalaki, pinugutan ng ulo ng nakaalitan

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Isang lalaki sa Tarlac ang pinagtataga at pinugutan ng ulo ng kaniyang nakaalitang kapitbahay. Ayon sa mga pulis, may deperensya umano sa pag-iisip ang suspek at dati ring gumagamit ng droga

Watch more on iWantTFC

Read More: pinugutan beheaded ulo Tarlac pinagtataga taga alitan