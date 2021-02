MULTIMEDIA

Child Car Seat Law, dapat munang ipagpapaliban ang pagpapatupad ayon sa DOTr at LTO

ABS-CBN News

Simula ngayong February 2, ipatutupad na ang Child Car Seat Law. Sa ilalim ng bagong kautusan, kailangan na gumamit ng car seat ang mga batang edad 12 anyos at pababa kapag nasa mga pribadong sasakyan. Pabor naman ang Department of Transportation at Land Transportation Office na ipagpaliban ang implementasyon sa bagong kautusan lalo pa't mahirap pa rin ang sitwasyon sa bansa dahil sa pandemic.

