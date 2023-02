MULTIMEDIA

COVID-19, mananatiling public health emergency ayon sa WHO

ABS-CBN News

Nananatiling public health emergency of international concern ang COVID-19 ayon sa World Health Organization o WHO. Inaasahan naman na darating na sa bansa sa katapusan ng Marso ang first batch ng donasyong bivalent vaccines ayon sa Department of Health.

