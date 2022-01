MULTIMEDIA

Metro Manila, babalik sa COVID-19 Alert Level 2 simula sa February 1

ABS-CBN News

Simula February 1, ibababa na sa COVID-19 Alert Level 2 ang buong Metro Manila. Good news ito para sa mga manggagawa dahil mas maraming negosyo ang pinapayagang mag-operate sa ilalim ng Alert Level 2.

Papayagan na rin lumabas ng bahay ang mga bata at senior citizen, habang hindi rin muna ipatutupad ang "no vaccine, no ride" policy sa mga pampublikong sasakyan.



