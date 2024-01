MULTIMEDIA

4 patay, higit 20 sugatan sa pag-araro ng bus sa jeep

Patrol ng Pilipino

MAYNILA – Anim na sasakyan ang nagkarambola sa Dinalupihan, Bataan noong Miyerkoles.

Apat ang kumpirmadong patay at higit 20 naman ang sugatan–karamihan sa kanila ay mga estudyante.

Ayon sa pulisya, nawalan ng preno at hindi na na-control ng driver ang bus kaya nasalpok nito at nakaladkad ang palabas na jeepney.

Isa sa mga nadagaanan ay isang graduating student na nagtamo ng pananakit ng likod at pagputok ng kanyang kaliwang mata.

Mahaharap naman ang driver ng bus sa reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries and damage to properties.

– Ulat ni Job Manahan, Patrol ng Pilipino