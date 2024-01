MULTIMEDIA

Lalaki at taxi driver, nagsuntukan sa gitna ng kalsada

ABS-CBN News

Naantala ang traffic sa Mandaue City dahil sa suntukan ng isang lalaki at isang taxi driver. Nakuhanan ng video kung paano sinugod ng lalaki ang taxi driver hanggang sa lumabas ang driver at magtuloy ang away sa gitna ng kalsada. Nakipag-areglo ang dalawa matapos ipatawag ng Mandaue Police para sa imbestigasyon.

