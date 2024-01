MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Video ng landslide, huling kuha ng natabunan sa Davao de Oro

ABS-CBN News

MAYNILA – Napanood pa sa Facebook video ng residenteng si Rommil Gumatin ang pagguho ng bundok sa Barangay Mount Diwata sa Monkayo, Davao de Oro noong Huwebes.

Ayon sa mga rescuer, hawak ni Gumatin ang cellphone nang marekober ang kanyang katawan.

Namatay ang buong pamilya niya, pati ang 4 na babaeng magsasagawa ng “simbalay” o Bible study sa kanilang tirahan.

Ilan sa nakikita ng mga awtoridad na dahilan ng pagguho ang tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng shear line, ang paggalaw ng bundok dahil sa road widening, at paglindol isang araw bago ang landslide.

Sa kabila naman ng peligro, nananatili pa rin ang maraming residente ng Mount Diwata o Diwalwal.

Nagdeklara na ng state of calamity sa Davao de Oro at Davao del Norte dahil sa pinsala ng ulan at baha.



– Ulat ni Hernel Tocmo, Patrol ng Pilipino