MULTIMEDIA

Mga botika at clinic, gagamitin na para sa booster shots kontra COVID-19

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Papayagan na ang mga botika at clinic na magturok ng COVID-19 vaccine.

Sa ngayon ay may pitong botika at clinic ang kasali sa pilot run. Layun ng programang "Resbakuna sa mga Botika" na palawakin pa ang COVID-19 vaccination program ng gobyerno.

Watch more on iWantTFC