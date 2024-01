MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pagligo sa Hinulugang Taktak Falls, ipinagbabawal

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – May bula ang tubig at may basura pa ring nakikita sa Hinulugang Taktak Falls, ang kilalang pasyalan sa Antipolo, Rizal.

Ibig sabihin, marumi pa rin ang tubig dito kaya naman ipinagbabawal pa rin ang pagligo at pag-inom ng tubig na galing sa falls.

Nagsimula nang ipatayo sa tabi ng talon ang unang Sewage Treatment Plant ng Rizal provincial government kasama ang Manila Water at MWSS na nagkakahalaga ng ₱2.5 billion.

Layunin ng proyekto na linisin ang tubig na babalik sa ilog.

Ayon sa awtoridad, ligtas ang treated water para sa mga isda o halaman pero mapanganib na paliguan o inumin.

Para sa mga turista, bukas pa rin ang Hinulugang Taktak nang libre para kunan ng litrato at gumawa ng aktibidad sa katabing adventure park.



– Ulat ni Jekki Pascual, Patrol ng Pilipino