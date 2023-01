MULTIMEDIA

Flight crew, iniimbestigahan dahil sa nakumpiskang gulay at prutas

ABS-CBN News

Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang flight crew na nahulihan ng mga sibuyas at prutas na mula sa abroad. Ayon sa BOC, hindi deklarado at walang dokumento ang mga gulay at prutas. Aabot sa 27 kilos na sibuyas, mahigit 10 kilong lemon, at 1 kilo ng strawberries at blueberries ang nakumpiska mula sa flight crew. Iniimbestigahan na rin ng airline ang nangyari.