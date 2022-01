MULTIMEDIA

"No vaccination, no ride" policy, ipatutupad sa MRT-3

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Simula sa January 17, mga fully-vaccinated individuals na lang ang papayagang sumakay sa mga tren ng MRT-3. Ito ay kapag ipinatupad na nila ang kanilang "no vaccination, no ride" policy. Exempted sa bagong kautusan ang mga hindi makapagpabakuna dahil sa medical condition at mga bibili ng essential goods gaya ng gamot at pagkain.



Watch more on iWantTFC