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SUV, nang-araro ng mahigit 10 sasakyan sa Mandaluyong City

ABS-CBN News

Posted at Jan 11 2023 07:35 PM

Hindi bababa sa 13 ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang ilang motorsiklo at sasakyan sa Mandaluyong City. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver kaya nito naararo ang mga sasakyan. 

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