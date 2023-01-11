Home > News MULTIMEDIA SUV, nang-araro ng mahigit 10 sasakyan sa Mandaluyong City ABS-CBN News Posted at Jan 11 2023 07:35 PM Share Facebook Twitter Pinterest Viber Hindi bababa sa 13 ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang ilang motorsiklo at sasakyan sa Mandaluyong City. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver kaya nito naararo ang mga sasakyan. Watch more News on iWantTFC Read More: inararo naararo sasakyan kotse car SUV vehicles motorsiklo motorcycle Mandaluyong City driver drayber Shaw Boulevard San Miguel Avenue accident mishap aksidente CCTV video /news/01/11/23/ukraine-requesting-for-call-between-zelensky-marcos/life/01/11/23/shes-into-pearls-melizza-jimenez-eyes-gem-line-for-youth/video/news/01/11/23/presyo-ng-sibuyas-sa-mga-pamilihan-bahagyang-bumaba/sports/01/11/23/pba-marcial-issues-warning-after-scalpers-arrested/entertainment/01/11/23/dirty-linen-holds-screening-ahead-of-jan-23-airing