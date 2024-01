MULTIMEDIA

Babae, nanganak sa loob ng bus

ABS-CBN News

Isang buntis ang nanganak sa loob ng pampasaherong bus sa La Union. Mabuti na lang at may nursing student na pasahero sa bus at tumulong siya sa pagpapaanak sa babae. Inihatid rin ng bus ang babae at ang kaniyang anak sa ospital sa San Fernando.

