MULTIMEDIA

Labi ni Christine Dacera, iniuwi na sa General Santos City

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Nasa General Santos City na ang labi ng flight attendant na si Christine Dacera. Ayon sa pamilya Dacera, tapos na ang re-autopsy kay Christine at ipinauubaya na ng pamilya sa PNP ang kaso. Nakita na rin ng pamilya ang CCTV footage mula sa hotel kung saan tumuloy si Christine at naniniwala sila na may nangyari ngang rape.

Watch more in iWantTFC