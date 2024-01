MULTIMEDIA

Traslacion ng Nazareno, magbabalik ngayong 2024

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

Magbabalik ngayong 2024 ang Traslacion ng Nazareno kaya naman inaasahan na ang pagdagsa ng maraming deboto sa Quiapo Church. May inilabas na ring schedule of activities at mga bagong panuntunan ang simbahan sa Quiapo para sa mga nais bumisita sa Nazareno.