MULTIMEDIA

The ones left behind to work on holidays

Photos and Text by Mark Demayo, ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

While some Filipinos go on vacation due to the All Saints' and All Souls Day holidays, some essential workers have no such break.

Some workers such as delivery riders, BPO employees, and street sweepers join those in the health sector to render service even during the holidays.



At the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, workers continue to cater to the poorest of the poor with free service to expecting mothers. Due to understaffing, they work 8 to as long as 16-hour shifts with only short breaks, pressing on in providing critical care to mothers and their newborn infants.



Despite missing out on outings and visits to their loved ones on All Saints Day, they say the sacrifices are all worth it, especially when they see parents seeing their babies for the first time.

Here are their stories.

The facade of the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Manila on October 31, 2023. Mark Demayo, ABS-CBN News Nurse II Jopet Albea works through the long weekend.

“Naiinggit kami kasi karamihan sa mga nagtatrabaho sa ibang kumpanya kasama nila ang family nila during this long weekend or other holidays. Pero kami nag duduty kami dito sa hospital kasama ng mga pasyente namin.” Mark Demayo, ABS-CBN News Albea says he doesn’t mind so much anymore and the work is rewarding.

“Ako personally hindi naman totally na left behind. With almost 10 years of working sa institution na ito, nasanay na din. Na-lessen na 'yung pag iisip ng ganung bagay. Parang lately mas gusto ko na mag duty na lang kasi mas tahimik dito sa hospital somehow, kesa sa pumunta sa kung saan maraming tao.” He adds “Siguro ang pinaka rewarding sa amin is 'yung appreciation ng mga patients namin. Most of the time naaapreciate kami kasi sa care na binibigay namin sa kanila, pagpapahalaga namin sa kanila, and sa mga kailangan nila.” Mark Demayo, ABS-CBN News For Nurse I Daniel Masiglat, it’s more about his duty and taking pride in his work.

“It's more of dedication sa trabaho kasi ginagampanan namin ito, nanumpa kami sa PRC, na kahit may long weekend, holiday season, kelangan namin magtrabaho. Hindi naman namin kelangan makisabay sa kanila porke long weekend kasi iba ang trabaho namin. We are not just professional, vocational din. Kasi we are taking care of the mothers and the patients.” Mark Demayo, ABS-CBN News Masiglat says sometimes it does get to him.

“Nung time na hindi pa ako nagiging nurse, pag Undas pumupunta kami sa mga namayapa namin na mahal sa buhay, nag cecelebrate, nagtitipon-tipon, parang reunion kumbaga. Masaya siya pero ngayon malungkot kasi nagwowork na kami as a nurse. Hindi namin puwede iwanan ang mga pasyente namin tapos pupunta kami doon. It's a continuous care sa mga pasyente namin.” Mark Demayo, ABS-CBN News “Para sa akin, ang pagtatrabaho hindi mo kelangan bilangan ang oras ng ginagawa mo. As long as masaya ka, nakakatulong ka. Katulad ng sinabi ko, being a nurse is not just being a professional, but kasi vocational din kami. More on caring sa pasyente. Hindi puwede mawala isa sa amin. No man is an island, hindi mabubuo ang isang hospital na isa lang, na doktor lang, kelangan it's a complete package,” Masiglat says. Mark Demayo, ABS-CBN News Midwife Leia Chatoy echoes her co-worker’s sentiment.

“Medyo nalungkot din dahil sana para sa daddy ko pero kelangan kasi dahil sa trabaho. In celebration sana ng death anniversary ng tatay ko.” Mark Demayo, ABS-CBN News Chatoy says, “(If request for leave during the long weekend was approved) maging masaya kasi maging magkasama kami ng magulang ko kasi matagal ko na silang hindi nakasama, noong last Christmas break.” Mark Demayo, ABS-CBN News Although she misses her parents, she says she must be considerate when it comes to her work. “Kung may chance lang po na makapag off kasi scheduled kasi 'yung off days namin na hindi kami magsabaysabay. Para pag in case may mag duty po, tulad po ng long weekend, holidays po, may mag duty, may mag off, hindi sabay sabay. Kasi sa hospital naman po, walang holiday off, walang hindi magtatrabaho. Consideration na lang sa iba. By chance na lang na makapag off.” Mark Demayo, ABS-CBN News Health workers at the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital in Manila work through the long weekend on October 31, 2023. Mark Demayo, ABS-CBN News For Nurse III Norilyn Dela, she says she tries not to be jealous of people with long weekends.

“Siguro sa tagal na namin sa service, nasanay na po kami. As much as possible, ayaw na namin mainggit sa may long weekend kasi alam namin. Sabi nga, nursing is not only a profession, but a vocation. Alam naman namin, nasa government kami. Siyempre inuuna namin ang service sa tao. So ang family naman namin, nakakaintindi naman din ang services na binibigay namin. Hindi kami katulad ng mga private, pag may mga declaration ng mga holidays naeenjoy nila with the family. Kami, iniisip na lang namin na maeenjoy na lang namin siya on other days naman. Pero siyempre inuuna namin muna ang aming service. Kasi mahahamper din ang service kung hindi kami papasok.” Mark Demayo, ABS-CBN News Dela tries to find joy in her work and the service they provide.

“Ang isa na lang nakakapag pa-happy sa amin is naseserve namin 'yung mga patients kagaya ngayon, pinaprocess namin 'yung patients. Kasi alam namin 'yung mga patients din, longing din sila makapiling ang mga families nila ngayong holiday season. Lalo na mga bagong babies, mga bagong mommies, mga first-time mommies, so excited ang mga families na makasama sila. So as much as possible, ginagawa namin trabaho namin matulungan sila na makauwi ng maayos. At the same time 'yung mga hindi pa makakauwi, binibigay namin yung service na dapat sa kanila. 'Yung tamang care, pangangalaga sa kanila, and ang motivation na kahit malayo sila sa pamilya nila, may nag aalaga sa kanila dito. Na mafeel nila na hindi sila malayo sa family nila.” Mark Demayo, ABS-CBN News Medical workers are not the only ones without a vacation. There are many other Filipinos who work through the long weekends such as delivery riders, BPO employees, and street sweepers who do it either by choice, or necessity. Mark Demayo, ABS-CBN News