MULTIMEDIA

Marcos arrives in Indonesia for 42nd ASEAN Summit

Willy Kurniawan, EPA-EFE/Pool

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta-Marcos arrive at the Komodo International airport, ahead of the 42nd ASEAN Summit in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia on Tuesday. Indonesia is hosting the 42nd ASEAN Summit and related meetings on 09 to 11 May.