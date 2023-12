P103M halaga ng shabu nasamsam sa Clark

Kuha mula sa Bureau of Customs

Nasamsam ng Bureau of Customs - Port of Clark ang tatlong parcel na naglalaman ng 14,944 gramo ng shabu, na may tinatayang halagang P103,113,600.

Tinukoy bilang “suspicious” o kahina-hinala ang tatlong parcel na idineklara bilang “brochures” mula sa Texas, Pennsylvania, at Illinois, USA.

Ang parcel ay dumating noong Disyembre 18, 2023 at sumailalim sa K9 sniffing.

Matapos ang physical inspection, natuklasan na ang mga ito ay naglalaman ng mga plastik na supot na may laman na puting kristal na pinaghihinalaang shabu.

Kinumpirma ng PDEA chemical laboratory analysis na ang mga sangkap ay methamphetamine hydrochloride, na karaniwang kilala bilang “shabu”, isang mapanganib na droga sa ilalim ng R.A. No. 9165.

Naglabas na ang BOC ng mga Warrant of Seizure and Detention laban sa mga nasabing shipment dahil sa paglabag sa R.A. No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) kaugnay ng R.A. No. 9165. - Ulat ni Gracie Rutao