Lalaki tinamaan ng ligaw na bala sa Bulacan

Naitala ang pinakaunang insidente ng stray bullet sa lalawigan ng Bulacan.

Ayon sa Sta. Maria Municipal Police Station, isang lalaki na nakaangkas sa motorsiklo ang tinamaan ng ligaw ng bala nitong habang bumabiyahe sa bandang Barangay Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan noong madaling araw ng Disyembre 27.

"Bali may kasama po siyang isa pang motor tapos may narinig silang putok tapos naramdaman na lang po nung naka backride may mainit po na tumutulo po dun sa kanyang binti. Hindi kasi nila ma-determine kung putok ba ng firearm o nung firecracker po," ani Police Lt. Col. Voltaire Rivera.

Kaagad itinakbo sa ospital ang biktima at doon na nalaman na bala ng baril ang bumaon sa binti nito.

"Kasi po yung pinaka-slug po naiwan po dun sa binti nung biktima natin kaya po ang sabi po ng doktor po doon is hindi na raw tatanggalin kasi hindi naman daw po delikado kaya dineretso na po na semento po," ani Rivera.

Patuloy pa rin ang isinasagawa ang imbestigasyon ng Santa Maria Police para malaman ang mga nasa likod ng pamamaril.

Sino mang mapatunayan na nasa likod ng pamamaril ay maaaring masampahan ng kasong serious physical injury sa ilalim ng Revised Penal Code.