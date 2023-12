MAYNILA — Arestado nitong Linggo ng madaling araw ang isang Korean national matapos makipaghabulan at makipagbuno sa isang marshal at pulis ng Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig nang sitahin ito sa pag-ihi sa isang park.



Kita sa cellphone video na ibinahagi ng BGC marshal na umiihi ang lasing umano na Korean habang hawak ang kanyang cellphone sa 9th Avenue corner 28th Street.

Sabi ng marshal na si Ronald Brian Pentecostes, pinagmumura at pinagtataasan na siya bigla ng boses ng 35-anyos na suspek matapos niyang sabihin na bawal ito.



Dito naman sila naabutan ng arresting officer na si Police Cpl. Jandy Galvez, na sinabing pinaghahabol na ang Korean papunta sa kanyang inuuwiang gusali. Hindi raw nahagip sa video pero pinagtutulak din daw sila.

Kita naman sa isa pang ibinahaging video na hinahawi sila nang malakas. Maririnig din na nagtatanong siya bakit siya ina-aresto. Nang posasan, makikita na nagpupumiglas pa ito.

“Habang nagpapatrol ako, nakita ko bigla siyang umihi sa park. Kinuhanan ko ng video para sitahin. Nang sinundan ko, doon na kami pinagmumura. Nang dumman si sir Jandy, doon na kami humingi ng tulong,” ani Pentecostes.

“Noong sinita namin siya, bigla siyang sumisigaw, nagmumura, tapos may kasamang tulak,” dagdag ng marshal.

Pinagmumura rin daw ng Korean si Galvez.

"Hinahanap niya kami ng ID tapos nagpupumiglas siya. Nagmumura siya nang nagmumura. Makikita na hinarang natin siya. Kasi kapag nakapasok ‘yun sa tinitirhan niya, hindi namin siya makakausap,” ani Galvez.



Matagal na raw inirereklamo ng ibang mga residente sa lugar na iyon ng BGC ang mapanghi at mga hindi disiplinado na indibidwal.

Kaya importante para sa mga awtoridad na mabigyan ng leksyon ang mga taong tulad ng suspek para ipaalam na mahigpit ang pulisya kaugnay sa bawal na pag-ihi lalo na sa mga park.



“Mag-ingat na lang at sana huwag gumawa nang hindi maganda… pinapatupad natin dito ang kalinisan lalo na ang urinating in public places at alarm and scandal,” sabi ni Galvez.

Tumanggi nang humarap sa camera ang suspek.

Mahaharap sa reklamong unjust vexation at disobedience to persons in authority ang Koreano.