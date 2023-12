Bangkay ng lalaking binugbog umano, natagpuan sa sapa sa Las Piñas

MAYNILA — Humihiling ng hustisya ang kaanak ng isang lalaki, matapos umanong bugbugin at natagpuan na lang sa isang sapa ang bangkay nito sa Barangay Manuyo Uno, Las Piñas City, alas 3 ng hapon nitong Miyerkoles.



Kinilala ang biktima na si Gerico Rocabo, 24 anyos at walang trabaho.



Base sa imbestigasyon ng Las Piñas Police, namatay si Rocabo dahil sinakal ito.



Napag-alaman din sa imbestigasyon, may nakakita na bumaba sa isang tricycle ang biktima alas-2 ng madaling araw noong December 26 at pinapasok sa barangay hall ng Manuyo Uno kasama ang 2 barangay tanod. Naka-posas umano ang biktima.



Hindi na alam kung ano ang nangyari kay Rocabo sa pagitan ng mga oras na ito hanggang sa matagpuan ang kanyang bangkay noong December 27.



Hindi raw alam ng kaanak bakit dinala sa barangay hall ang biktima.



“Wala pang sinasabi bakit siya hinuli at bakit siya pinatay,” sabi ng kaanak na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan.



“Nanawagan kami sa suspect na pumatay kay Gerico na sana sumuko na at sana maibigay ang hustisya sa mga pamilya. Sana lumantad na sila,” dagdag niya.



Naniniwala ang kaanak na may iba pang kasabwat sa pagpatay sa biktima. Dagdag niya may mga bato daw na pabigat para hindi lumutang ang bangkay nito.



“Sa pagkakaalam ko wala (siyang kaaway),” sabi niya.



Arestado na ng pulisya ang dalawang barangay tanod at isang executive officer at isa pang indibidwal.



Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang barangay sa insidente.



Pinaghahanap naman ang iba pang kasabwat habang patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa motibo sa krimen.

