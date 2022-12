Sunog sumiklab sa gusali sa Navotas City

MAYNILA — Isang sunog ang sumiklab sa Navotas City nitong Sabado, bisperas ng bagog taon.

Kuha sa video ni Bayan Patroller Cindy Rella ang maitim na usok mula sa nasusunog na gusali sa North Bay Boulevard North, Navotas.

Ayon kay Rella na nakatira malapit sa nasusunog na gusali, bandang alas-3 ng hapon ay may narinig silang sumisigaw ng sunog kaya lumabas sila at nakitang malaki at matim na ang usok na nagmumula sa nasusunog na gusali.

Ayon sa Navotas City Fire Station nitong alas-4 ng hapon ay nasa ikatlong alarma na ang sunog.